Calcio dilettanti | sanzioni pesanti per comportamenti violenti e razzisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nel recupero di Promozione girone B ammenda di 1000 euro al Bastia "perché numerosi tifosi riconducibili a detta società, ponevano in essere una aggressione nei confronti della terna arbitrale. In particolare venivano lanciate tre bottiglie di acqua piene (munite di tappo) e tre fumogeni. Altresì, venivano fatti oggetto del lancio di bicchieri". In Under 19 A2 squalifica di 3 giornate per Matteo Landi (Piccione) "perché, a fine gara, colpiva con un violento pugno alla schiena una vversario". In Under 15 A2 stop di 10 giornate per Andrea Lipparoni (Virtus Colina) "perché proferiva frase razzista a un avversario".