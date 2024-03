Calcio dilettanti | i risultati dei recuperi Oggi gli accoppiamenti delle semifinali del ’Presidenti’ Il Masone fa l’impresa sul campo della capolista È pareggio tra Daino e San Prospero Correggio

(Di venerdì 29 marzo 2024)la Federazione di Reggio ufficializzerà glidel Memorial Presidenti (coppa di Terza). Dopo idei quarti di finale gli abbinamenti dovrebbero essere questi (non c’è sorteggio "casuale", ma verranno considerati i numeri ottenuti nel gironeprima fase): Sporting Club Sant’Ilario-Fosdondo e Mt 1960-Amici di Davide (dovrebbero giocarsi mercoledì). Ecco idei quarti. Gli Amici di Davide hanno battuto per 1-0 il Cavriago (Martinelli al 12’). Il Vetto si è arreso suldell’M.T. 1960 soltanto ai rigori: 0-0 nei 90’, poi sconfitta nei penalty per 11-10. Il Sant’Ilario ha vinto con Thiago Alves (al 60’) contro il Team Corcagnano. Fosdondo alle stelle per il successo per 3-2 contro la forte ...

Pisa 25 marzo 2024 – E’ lunga la sosta nei campionati Dilettanti per la disputa del Torneo delle Regioni e poi per le festività di Pasqua, ma il San Giuliano ne approfitta ed alza la Coppa Toscana di ... (lanazione)

Nel recupero di Promozione girone B ammenda di 1000 euro al Bastia "perché numerosi tifosi riconducibili a detta società, ponevano in essere una aggressione nei confronti della terna arbitrale. In ... (sport.quotidiano)

Manca un solo punto alla Centese per festeggiare il ritorno in Promozione. Nel turno infrasettimanale, infatti, l’undici di ‘Briegel’ Govoni ha bissato il successo per 3-0 sul campo del Gallo, ... (sport.quotidiano)

60° Torneo delle Regioni: sei regioni per quattro trofei, venerdì le finali al My Sport Sciorba Stadium - Dopo cinque giorni di sfide, 138 partite e 347 gol il Torneo delle Regioni, la competizione che coinvolge le Rappresentative regionali giovanili della Lega Nazionale dilettanti, è arrivato all’epilogo ...liguriasport