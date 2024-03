Calcio a 5 Dinho vince tutto | Ora voglio restare in A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ha centrato il ’doblete’ il massese, all’anagrafe Abdesslam Benlambrabet. A distanza di una settimana dalla vittoria del campionato di serie A2 Elite col suo Petrarca Padova è arrivato anche il trionfo in Coppa Italia nella final four di Policoro. Partiamo dalla Coppa., che sapore ha questo successo? "Davvero dolce perché ce lo siamo sudato. In semifinale l’Itria, avversario che non conoscevamo, ci ha costretto ai calci di rigore. Io ne ho calciato uno in un momento cruciale. Se avessi sbagliato saremmo usciti. Per fortuna ho segnato e poi ci siamo qualificati. Anche la finale nonostante sia finita 5 a 1 è stata tirata. Abbiamo faticato a sbloccarla. Il Città di Mestre, però, l’avevamo già incontrato in campionato e ne avevamo una miglior lettura". Otto giorni prima a Modena avevate vinto il campionato. Com’è stato riprendersi la serie ...