Calcetto Atletico | le ragazze vicine a un sogno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Che il Futsal in Versilia fosse diventata una realtà importante lo avevamo capito dato il numero delle squadre di zona, per categoria e genere, iscritte ai campionati. Poi è arrivato il successo del Versilia, che nel prossimo campionato girerà l’Italia, ma ora siamo vicini anche ad un altro, quello delledell’Viareggio. Femminile. Con il successo 3-2 sul San Giovanni, timbrato Fossi (2) e Giubbolini, è arrivato il definitivo primo posto in classifica. Primo posto da condividere, corsi e ricorsi storici, ancora una volta con quel Firenze che nella passata stagione (ma la promozione in serie B allora non era prevista) portò via sogni ed entusiasmi. “Stavolta - spiega Guido Colonna - ci giochiamo non solo la gloria ma la vera promozione in serie B. Ci arriviamo con una carica incredibile, sicuri di potercela ...