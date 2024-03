Cagliari Dossena | «A Ranieri devo molto | mi ha dato fiducia»

Cagliari -Napoli 1-1 Scuffet 6: attento in avvio su Raspadori, nulla può sul vantaggio partenopeo. Bravo anche nel finale su Simeone. Nandez 6,5:... (calciomercato)

Il Cagliari continua a lottare con i denti per non retrocedere e trova il secondo pareggio consecutivo. La novità è che trova... (calciomercato)

Aumenta la fila per Alberto Dossena . Il difensore del Cagliari ha attirato l`interesse di Bologna, Fiorentina, Napoli e Sassuolo. Classe 1998... (calciomercato)

Dossena: “La Nazionale Per me sarebbe un sogno” - “L’impatto con la Serie A non è stato semplice: c’è molta fisicità e qualità. Poi, partita dopo partita, una volta che accumuli esperienza, acquisti anche maggiore tranquillità. A gennaio sono ...calciocasteddu

Dossena: “Cagliari-Verona vale tanto, ma siamo pronti. Sogno la Nazionale” - Il difensore del Cagliari Alberto Dossena ha parlato a Radio TV Serie A all’interno del talk “Costruzioni dal basso”. Questo uno stralcio dell’intervista. “Contro il Verona sarà una gara molto importa ...msn

Cagliari, Mina ancora in dubbio: chi gioca con Dossena contro il Verona - “Problemi fisici in settimana Nè Nandez nè Mina si erano allenati, ho deciso di rischiare più Yerry perché è un giocatore esperto e si conosce bene, so che si sa gestire”. Così parlò Claudio Ranieri ...msn