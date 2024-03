Cafiero de Raho | “Schiavone conosce i nomi degli imprenditori collusi e sa dove è nascosta la cassaforte del clan”

Maurizio Gasparri è tornato a porre, anche in Commissione Antimafia, il tema dell’opportunità della partecipazione ai lavori sul Caso Dossier aggio del deputato M5S, Federico Cafiero de Raho , già ... (secoloditalia)

Pasquale Striano ha “dimostrato notevoli doti di riservatezza e lealtà”. Lo spiegava l’allora procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho in una nota protocollata del 15 febbraio 2019. ... (secoloditalia)

Sandokan, Cafiero de Raho: “Conosce i nomi degli imprenditori collusi e sa dove è nascosta la cassaforte del clan” - Sono passati più di trent’anni da quando, in una minuscola stanza del vecchio palazzo di Giustizia di Castel Capuano a Napoli il pm Federico Cafiero de Raho iniziava ad indagare, con il pm Lucio Di ...napoli.repubblica

“Sandokan” Schiavone si è pentito: l’ex capo del clan dei Casalesi collabora con la giustizia - Malato di tumore, due figli già collaboratori di giustizia, detenuto dal 1998, Francesco “Sandokan“ Schiavone ha gettato la spugna. Si è pentito il fondatore della cosca, l’uomo che spodestò Antonio B ...ilfattoquotidiano

Dossieraggio: “se De Raho non conosceva Striano come ha fatto a firmare elogi sul finanziere” - Dichiarazione di Vincenzo Speziali (ex indagato inchiesta Breakfast a Reggio Calabria) sul caso Cafiero De Raho e dossieraggio ...strettoweb