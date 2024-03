Cadavere di donna trovato nelle acque del Brentella a Cornuda

Nella puntata di "Chi l'ha visto?" andata in onda mercoledì 27 marzo, sono emersi nuovi dettagli su Antonella Di Massa , scomparsa a Ischia e trovata morta 10 giorni dopo: in un video , si vede la ... (fanpage)

Una storia agghiacciante arriva da Uscio, in provincia di Genova. La badante 70enne muore improvvisamente per un malore nella casa dove sta assistendo una anziana. La donna di 100 anni è rimasta per ... (thesocialpost)