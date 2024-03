Caccia alle uova nella scuola Curiel

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una grande festa di Pasqua con una vera e proprianel giardino della. Ha coinvolto bambini, famiglie e docenti ed è stata organizzata dall’associazione genitori dell’istituto comprensivo De Marchi. Nelle aree verdi sono stati nascosti gli ovetti decorati che i piccoli allievi hanno dovuto collezionare cercando in ogni angolo. Tra merende e truccabimbi, è andata in scena anche un’estrazione di 12 premi che ha visto partecipare gli alunni dei cinque plessi del comprensivo De Marchi: i vincitori potranno ritirare il premio alla cartoleria Da Cri al Villaggio Ambrosiano esibendo il biglietto vincente. I primi tre si sono aggiudicati un iPhone 14, un iPad 10 generazione e una friggitrice ad aria. "Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che con piacere ...

