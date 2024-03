Buon Venerdì Santo | gli auguri da inviare oggi su Whatsapp

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024). Come nel Mercoledì delle Ceneri, i fedeli dai 14 anni in su sono invitati all’astinenza dalla carne (sono ammessi uova e latticini), mentre quelli dai 18 ai 60 anni sono invitati ad osservare il digiuno ecclesiastico, consumando un solo pasto, o il pranzo o la cena, durante la giornata. Il digiuno è praticato in segno di penitenza per i peccati di tutti gli uomini che Gesù è venuto a espiare nella Passione e assume il significato mistico di Attesa dello Sposo (lo Sposo della Chiesa cioè Cristo). Non si celebra l’Eucaristia (durante la celebrazione liturgica pomeridiana deldi distribuisce l’Eucaristia consacrata il giorno precedente, nella Messa vespertina in Coena Domini del Giovedì). Le campane non suonano in segno di lutto, ad eccezione di ...