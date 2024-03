Bucchioni | «Acerbi non è razzista | ma quello è un insulto razzista»

(Di venerdì 29 marzo 2024)ritorna sul caso-Juan Jesus, giudicandol’(non provato) del difensore dell’Inter nei confronti del napoletano. CATTIVO ESEMPIO ? Enzo, a Radio Sportiva, ha risposto alla domanda di un ascoltatore sul caso nato a Inter-Napoli: «non è, ne sono convinto, maè un. Diventa un cattivo esempio e rischia di diventare una cassa di risonanza ad un cattivo problema. Va oltre le cose di campo. Questa roba qua va vinta con l’aiuto di tutti, anche dei tifosi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Enzo Bucchioni ha parlato del caso riguardante il presunto insulto razzista che Francesco Acerbi avrebbe risolto a Juan Jesus in Inter-Napoli. CASO ACERBI – Queste le parole di Enzo Bucchioni nel ... (inter-news)

Enzo Bucchioni , dopo l’evolversi del caso Acerbi-Juan Jesus, spiega come avrebbe voluto che la situazione venisse affrontata dai due protagonisti e d alla giustizia sportiva. Intanto il Napoli ... (inter-news)

Enzo Bucchioni: “Rinnovo Vlahovic Non vedo lieto fine, certe cifre la Juve non può darle” - Nelle ultime ore la redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto il giornalista Enzo Bucchioni, che ha analizzato in anteprima molti dei temi di calciomercato che caratterizzeranno la ...tuttojuve

Bucchioni: «Acerbi Contrario alla punizione ma c’era un’altra strada!» - Enzo Bucchioni, dopo l’evolversi del caso Acerbi-Juan Jesus, spiega come avrebbe voluto che la situazione venisse affrontata dai due protagonisti e dalla giustizia sportiva. Intanto il Napoli continua ...inter-news

DA FIRENZE - Bucchioni: "Italiano incontrò Barone e gli annunciò il suo addio" - Enzo Bucchioni, giornalista e direttore di Italia7, ha parlato a Radio Bruno commentando varie vicende di casa Fiorentina “Siamo rimasti a quando la squadra stava per andare a Bergamo con grande vogli ...napolimagazine