Brutta sorpresa nelle uova di Pasqua | irregolarità nel 38% delle aziende dolciarie E c’è la truffa della “produzione artigianale”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 29 marzo 2024 –e colombe dicon i carabinieri dei Nas che hanno scoperto centinaia di casi dinei prodotti dolciari tipicifestivitàli pronti per essere messi in vendita e finire sulle tavole di domenica. Si va dalla “di cioccolato e colombe diindustriale scartate e riconfezionate in un packaging diverso per far credere che siano di “” e venderli a prezzi maggiorati, all’uso di prodotti alimentari scaduti, etichette non conformi o carenze igieniche nei luoghi dio conservazione. Le ispezioni In vista ...