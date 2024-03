(Di venerdì 29 marzo 2024) AGI - Flavioè stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano dopo un intervento alper uncardiaco benigno. È stato lo stesso imprenditore a raccontarlo in un video postato su Instagram in cui ha sottolineato l'importanza della prevenzione e ha ringraziato i medici e l'ex moglie, Elisabetta Gregoraci., che compirà 74 anni il 12 aprile, ha spiegato che ilgli è stato scoperto controlli di routine al San Raffaele, a meta' marzo. La "massa benigna" è stata rimossa "con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica", ha spiegato, e l'intervento "è perfettamente riuscito". "Ringrazio calorosamente il professor Francesco Maisano, il team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1 Q del San Raffaele", ha aggiunto. Ora dovrà ...

Flavio Briatore operato al cuore, cos'è il tumore cardico primitivo benigno che ha colpito l'imprenditore. Sintomi e cure - Tumore cardiaco, questo il cancro di Flavio Briatore. Scoperta a seguito di un controllo di routine, la patologia dell'imprenditore è tra le più rare, al punto ...leggo

Flavio Briatore operato per un tumore benigno al cuore, sta bene - Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...lapressa

Briatore operato al cuore per un tumore rarissimo - L'imprenditore è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione della massa benigna. L'annuncio con un video sui social ...agi