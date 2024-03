Bosch | crisi per l’impianto di Bari | 1600 lavoratori rischiano il posto

(Di venerdì 29 marzo 2024) Scontro tra sindacati eper il rischio di chiusura dello stabilimento di. Da tempo in, la fabbrica è recentemente stata riconvertita dall’azienda tedesca alla produzione di parti per biciclette elettriche. Dopo che il boom degli scorsi anni ha saturato la domanda però, non sembrano esserci più le condizioni per giustificare il numero di operai impiegati. I sindacati chiedono un dialogo con il governo e la diversificazione della produzione del, per renderlo più resistente a questo tipo di cambiamenti del mercato. All’azienda invece, i rappresentanti deisottolineano di aver firmato degli accordi nel 2022 che prevedevano la ricerca di nuovi sbocchi per la fabbrica. I comunicati dei sindacati per ladi ...

