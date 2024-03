Borussia Monchengladbach-Friburgo sabato 30 marzo 2024 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 29 marzo 2024) Due squadre senza particolari problemi di classifica né velleità di sorta si affrontano in questo ventisettesimo turno di Bundesliga: da una parte ile dall’altra il. I Fohlen usciti dalla coppa per mano del sorprendente Saarbruecken cercano gli ultimi punti per la matematica salvezza, già pressoché archiviata visti i 9 punti di vantaggio sul terzultimo posto.I Breisgau Brazilianer quest’anno non InfoBetting: Scommesse Sportive e