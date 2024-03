Borrelli aggredito durante un’iniziativa in memoria del pizzaiolo ucciso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMomenti di tensione, oggi a Napoli, a Mergellina nel corso dell’iniziativa promossa dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilioche questa mattina ha deposto una corona di fiori in ricordo di Francesco Pio Maimone, il giovaneper errore da un colpo di pistola in seguito a una lite scoppiata per un paio di sneakers della quale era assolutamente estraneo. Nel corso dell’iniziativa all’esterno dello chalet Agostino, luogo dove avvenne l’omicidio, secondo quanto rende noto lo stesso, “alcuni parenti del testimone chiave, che quella sera lavorava presso lo chalet e ha ritrattato la sua versione in Tribunale venendo incriminato dal giudice per reticenza, hanno avvicinato il deputato insultandolo pesantemente e minacciandolo di morte”. “Di fronte ...