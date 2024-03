Boom di tumori fra i giovani | sempre più colpite donne fra i 30 e i 40 anni Ecco i motivi

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 29 marzo 2024) Se fino ai primi2000 l'incidenza tumorale era importante tra gli over 50, negli ultimi 20è al centro dell’attenzione scientifica una tendenza molto preoccupante, cioè l'aumento esponenziale dei carcinomi tra i, specialmente lenate nel decennio 1980-1990. "In Italia gli oncologi medici si sono accorti che da un punto di vista clinico stiamo vedendopiù casi di cancro tra i. Si tratta di dati in via di definizione, ci stiamo lavorando assiduamente. Un trend che riguarda un po' tutte le patologie oncologiche: non soltanto idel colon-retto, ma anche quelli al pancreas, al seno, al polmone. Stiamo lavorando a dati precisi, ma una tendenza all'aumento c'è anche nel nostro Paese", ha dichiarato alcuni mesi fa Saverio Cinieri, ...