Bonus casa | addio a cessione credito e sconto in fattura | ecco le nuove regole e le deroghe I dolori del ragioniere dello Stato | Mazzotta

Bergamo. Adiconsum giudica inopportuno il provvedimento del Consiglio dei Ministri di martedì sera che ha abolito le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito ancora concesse per ... (bergamonews)

Bergamo. Adiconsum giudica inopportuno il provvedimento del Consiglio dei Ministri di martedì sera che ha abolito le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito ancora concesse per ... (bergamonews)

Non ci sono buone notizie per chi ha sfruttato i Bonus casa, perché dal 4 aprile cambiano le regole. Alcuni potrebbero cadere in rovina. L’idea iniziale dei vari Bonus e superBonus sembrava ... (informazioneoggi)