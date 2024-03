Bologna | picchiate e sfruttate per chiedere l' elemosina in strada | il violento pestaggio

(Di venerdì 29 marzo 2024) La Polizia di Stato diha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini rumeni ritenuti responsabili di tratta di essere umani e riduzione in schiavitù. L'attività di indagine condotta dalla Squadra mobile discaturisce da una denuncia presentata da due giovani sorelle rumene che hanno raccontato di essere state reclutate nel 2019 da due loro connazionali in Romania, con la promessa di trasferirsi in Italia per svolgere il lavoro di domestiche.Minacciate di ripercussioniLe due vittime, una volta giunte a, si sono rese tuttavia conto delle false promesse di lavoro ricevute in quanto, secondo gli accertamenti, sono state obbligate dai loro connazionali a svolgere attività di accattonaggio nelle strade prevalentemente del centro cittadino e a consegnare giornalmente il ...

