Blitz degli attivisti a Genova | sacchi neri sui dipinti del pittore che la stuprò Artemisia Gentileschi

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Stiamo coprendo questo quadro perché non possiamo sopportare che idello stupratore disiano appesi accanto ai suoi” con queste parole il gruppo di attiviste “Bruciamo tutto” questa mattina aha contestato quella che ritiene la “spettacolarizzazione di uno stupro”. Nessun danneggiamento al quadro di Agostino Tassi, ma un telo nero a coprirlo e vernice a terra: “Non deve stare qua, non così, non in questo contesto”. L’azione segue le polemiche dei mesi scorsi da parte di diverse realtà femministe che avevano ottenuto alcune modifiche alla mostra “, coraggio e passione” in accordo con la Fondazione di Palazzo Ducale, sede dell’esposizione. Così il neonato movimento “Bruciamo tutto” riprende in chiave “anti-patriarcale” le azioni di disobbedienza civile ...