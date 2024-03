Blade | le riprese del cinecomic Marvel al via in autunno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il nuovo film delCinematic Universe con Mahershala Ali inizierà la produzione dopo l'estate. A cinque anni dall'annuncio di un reboot diper ilCinematic Universe ora la produzione del film, con protagonista il premio Oscar Mahershala Ali, dovrebbe essere imminente. Il progetto è stato ostacolato dalla pandemia e la data d'uscita è slittata parecchie volte e ora il film dovrebbe vedere la luce non prima del 2026. Lo scorso aprile, il creatore di True Detective Nic Pizzolatto è stato incaricato di scrivere l'ultima di una serie di riscritture dello script ma alla fine lo sceneggiatore è stato sostituito da Michael Green, sesto autore ad occuparsi di una sceneggiatura passata da parecchie …

