Birra Badalà è la più buona d’Europa Domani degustazione aperta a tutti

(Di venerdì 29 marzo 2024) Barcellona incorona ladi Montemurlo. Nuove conferme per il birrificio ’’ di via Riva a Bagnolo. Alberto Nannini ed Elena Mornati hanno partecipato al concorso Barcellona Beer Challenge, una competizione all’interno del Barcellona Beer Festival, che ha visto la presenza di più di mille birre provenienti da tutta Europa, giudicate da 50 giudici internazionali, ed hanno ottenuto un bronzo nella categoria American Porter & Stout con la loro "Storter", unanera da 7 gradi di ispirazione anglo-americana. "Siamo decisamente soddisfatti di questo riconoscimento internazionale che in realtà è una graditissima conferma, perché la Storter è unache negli anni ha vinto importanti concorsi nazionali e che, secondo la Guida alle birre d’Italia di Slow Food, è una bevenda imperdibile", raccontano con ...