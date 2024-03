BigMama | testo e significato di Cento occhi | il nuovo singolo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Prima Sanremo, poi il discorso ai microfoni dell’Onu e ora l’uscita di unbrano.continua il suo racconto di vita e valori tramite voce, sonorità e parole distintive del suo essere. Lo stesso succede con, il brano contenuto nel suo ultimo disco che si concentra su una tematica attualissima come il catcalling. “”,della canzone dicontinua a macinare successo e consensi dopo un Festival di Sanremo che, grazie al brano La rabbia non ti basta, le ha dato la possibilità di potersi raccontare e trattare tanti temi a lei molti cari in un modo che, forse, aiuta a far sentire meno sole tante persone che hanno passato gli stessi disagi. Vale lo stesso per...

