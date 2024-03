Biden e Gaza | gli elettori stroncano il grande bluff

(Di venerdì 29 marzo 2024) La sinistra del partito democratico Usa, gli arabi americani e in generale gli americani di fede musulmana non condividono la politica estera dell’amministrazionenei confronti del conflitto a. Nè convincono tantomeno le – tardive – prese di posizione o i “rimproveri” senza conseguenze del presidente Joee del Segretario di Stato Usa InsideOver.

Obama ai manifestanti: "Bisogna ascoltare, questa è democrazia" Come ormai è diventata una regola nella campagna elettorale di Joe Biden , ci sono state proteste per Gaza al mega evento elettorale, ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Come ormai è diventata una regola nella campagna elettorale di Joe Biden , ci sono state proteste per Gaza al mega evento elettorale, che ha visto gli ex presidente Bill Clinton e Barack ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Come ormai è diventata una regola nella campagna elettorale di Joe Biden , ci sono state proteste per Gaza al mega evento elettorale, che ha visto gli ex presidente Bill Clinton e ... (webmagazine24)

Protesta per Gaza irrompe a mega evento con Biden, Obama e Clinton: interrotta l'intervista - Come ormai è diventata una regola nella campagna elettorale di Joe Biden, ci sono state proteste per Gaza al mega evento elettorale, che ha visto gli ex presidente Bill Clinton e Barack Obama al fianc ...adnkronos

“Da Biden e Macron uscite infelici, insultare gli autocrati come Putin non aiuta”, parla l’ambasciatore Nelli Feroci - Ferdinando Nelli Feroci: «Etichettare Putin come un “macellaio” è controproducente, dovremo avere a che fare con lui ancora a lungo».unita

Guerra ultime notizie. Moody’s: allarme debito con corsa al riarmo Nato. Israele: «Estenderemo offensiva a nord, contro Hezbollah» - Gli attacchi israeliani di questa notte sulla città siriana settentrionale di Aleppo hanno ucciso 38 persone, tra cui cinque membri del gruppo armato libanese Hezbollah: lo affermano fonti della ...ilsole24ore