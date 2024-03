Biden | Arabi pronti riconoscere Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 29 marzo 2024) 8.51a Saudita e altri Paesisono. Così il presidente Usa,, durante una raccolta fondi a New York. "Per la prima volta Sauditi,ma anche Egitto,Giordania e Qatar sonopienamente.Ma deve esserci un piano post-Gaza e una soluzione a due Stati", ha sottolineato. "Non possiamo dimenticare che è in gioco l'esistenza stessa d'. Gli israeliani sono stati massacrati. La rabbia è comprensibile, ma va fermata la morte di civili innocenti",aggiunge.