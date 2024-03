Beyoncé | Cowboy Carter di country ha solo qualche chitarra

(Di venerdì 29 marzo 2024) Per capire l'importanza dinella scena musicale contemporanea bastano due semplici numeri: 200 milioni di dischi venduti complessivamente in carriera e 32 Grammy Award vinti, record assoluto di sempre per una cantante. Ogni album di Queen Bey è un evento, basti pensare al successo del pluripremiato Lemonade del 2016, il suo lavoro più personale e al tempo stesso politico, di Everything Is Love del 2018 insieme al marito Jay-Z e di Renaissance del 2022, effervescente omaggio alla musica da ballo di matrice black, alla qualeè stata introdotta da piccola da suo zio Jonny. Anche per, disponibile da oggi in streaming, cd e vinile, l'hype era altissimo, anche perché l'album segna il debutto di Queen Bey nell'agone, il genere più tradizionale e amato negli Stati Uniti ...

Musica: Beyoncé duetta con Miley Cyrus nel nuovo album - blue News: Le due cantanti hanno inciso Most Wanted per il nuovo album di Beyonc , Cowboy Carter . in arrivo una super collaborazione tra Beyonc e Miley ...

Beyoncé, la recensione di Cowboy Carter: Riappropriazione Beyoncé - TEXAS HOLD 'EM (Official Visualizer) Watch this video on YouTube "Non è un album country", ha scritto Beyoncé. È vero. In Cowboy Carter la popstar si riappropria del ...