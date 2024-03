Beyoncé canta in italiano nel suo nuovo album Cowboy Carter

Beyoncé, la recensione di Cowboy Carter: Beyoncé in fondo è una ragazza del sud. "Se non è country questo, dimmi, allora cos'è", canta lei. C'è anche l'idea giustissima che catalogare la musica in generi rigidi, cosa tipica del mercato ...

√ La canzone del nuovo disco di Beyoncé cantata in italiano: Tutto vero: Beyoncé canta in italiano. In "Cowboy Carter", il suo nuovo album uscito oggi, la superstar da 200 milioni di copie vendute ha inserito un piccolo omaggio al nostro Paese. In "Daughter", una delle ...