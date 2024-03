Bertolotti Ispi | “Le parole di Putin sugli F16? Ecco tutta la verità”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 29 marzo 2024) Claudio, ricercatore, in esclusiva ai nostri microfoni: “Glipotrebbero diventare obiettivi solo in un caso”. “Colpiremo gliovunque si trovano“. Cosìnelle scorse ore durante un incontro con i piloti militari nella regione di Kver. Ledel presidente russo hanno aperto un vero e proprio dibattito a livello internazionale. E noi in esclusiva ne abbiamo parlato con Claudio, ricercatore. Ledifanno discutere – Notizie.com – © AnsaDottorha dichiarato di poter attaccare glidella Nato. Come possiamo interpretare le sue ...