Berrettini | dopo due anni il ritorno di fiamma

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 29 marzo 2024), la primavera porta sempre con sé una ventata di novità. Per il romano, però, si tratta di undi. L’aria primaverile non gli ha fatto un granché bene, nelle due precedenti stagioni. Sia nel 2022 che nel 2023 ha vissuto malissimo l’arrivo della bella stagione, tanto è vero che basta fare un piccolo viaggio a ritroso nel tempo per scoprire che i mesi di marzo e di aprile sono sempre stati particolarmente “neri” per lui. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itDuefa, di questi tempi, Matteoera fermo. Aveva giocato la sua ultima partita al Masters 1000 di Indian Wells, contro Miomir Kecmanovic, e si era arresotre set piuttosto intensi. Aveva alzato bandiera bianca, poi, prima del Miami Open, per via del problema alla ...