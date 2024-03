(Di venerdì 29 marzo 2024) Partito dalle piattaforme digitali e approdato a Sanremo Giovani,è una delle giovani promesse del panorama musicale italiano. Il suo ultimo singolo si chiama, e da voce a un bambino con una storia molto particolare. “”,della canzone diClasse 2001,, nome d’arte di Simone Buratti, ha iniziato ad avvicinarsi alla popolarità dopo essere diventato virale su TikTok, YouTube e Twitch: da lì, è diventato ben presto uno degli streamer italiani più seguiti. Molto amante della musica, il ragazzo ha partecipato a Sanremo Giovani, la competizione che apre le porte al Festival di Sanremo insieme ai big. Visualizza questo post su Instagram Proponendo il singolo Mama, il cantante non è riuscito a rientrare ...

Benji, testo e significato del nuovo brano di GrenBaud - GrenBaud pubblica “Benji”, la canzone che avrebbe voluto cantare a Sanremo e che racconta la storia di un bambino: scopriamo testo e significato ...dilei

Svelato il particolare nome del figlio appena nato di Cameron Diaz - Cameron Diaz venerdì scorso ha rivelato di aver avuto il secondo figlio e svelato anche il nome del piccolo. Piuttosto particolare.msn

Benji, la proposta di reunion a Fede: “Possiamo fare il disco della vita” - Era il 2020 quando il duo musicale ha annunciato la separazione. In una serie di storie pubblicate su Instagram, Benji parla a "con il cuore in mano" a Fede per proporre una reunion. "Prenditi il ...webmagazine24