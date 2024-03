Lupi a Belluno: "Problema per il turismo" - Si apre la discussione sul problema lamentati nella zona di Belluno e, in particolare, nel comune di Alleghe. I Lupi, ormai presenza consolidata, si avvicinano sempre più ai centri abitati, generando ...polesine24

Forte scossa di terremoto in Friuli avvertita anche in provincia di Belluno: attimi di paura. La rassegna di venerdì 29 marzo VIDEO - Un gran botto e la memoria dei “boomer”, i figli degli anni Sessanta, è tornata al 6 maggio 1976 e a quella scossa, avvertita in tutto il nord Italia, che mise in ginocchio il Friuli: ed è ancora lì c ...amicodelpopolo

Belluno. Lupi ad Alleghe, l'appello del sindaco De Toni al prefetto dopo gli avvistamenti vicino alle case: «Ne va anche del turismo» - Belluno - Avvistamenti del lupo in paese, il sindaco Danilo De Toni scrive al Prefetto di Belluno. La presenza di questi animali, ad Alleghe, è ormai consolidata, tanto che ...ilgazzettino