Becky Lynch | “Ho insultato Charlotte davanti a Vince dopo lo scambio di cinture”

(Di venerdì 29 marzo 2024)Flair sono ormai da anni tra i top name assoluti della divisione femminile WWE. Nel 2021 furono al centro di una polemica e si parlò molto dei loro rapporti definiti pessimi. I problemi divennero evidenti durante un segmento di SmackDown dell’ottobre di quell’anno quando le due si ritrovarono sul ring per procedere allodei titoli in loro possesso a seguito del Draft. A quanto pareandò fuori copione gettando la sua cintura a terra anziché passarla nelle mani di. “L’ho insultata” Nel suo libro autobiografico intitolato “: The Man-Not Your Average Girl”, la Superstar WWE ha parlato del controverso segmento di SmackDown dell’ottobre ...

