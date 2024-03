Beach volley | anche a Saquarema azzurri fuori dal main draw Si complica la rincorsa olimpica di Rossi Lupo e Bianchin Scampoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Niente da fare, per il secondo torneo Challenge consecutivo, per le due coppie italiane che rincorrono la qualificazioneattraverso i tornei in terra americana. Nel secondo dei tre tornei in programma in questa fase (ora la sabbia è quella diin Brasile, il terzo si disputerà in Messico fra due settimane) le coppie italiane non sono riuscite a centrare l’accesso nel tabellone principale e dunque si fa sempre più dura las ai primi 17 posti del ranking per. In campo maschile la coppia italiana composta da Danieleed Enriconon è andata lontana dalla qualificazione, avendo vinto piuttosto nettamente al primo turno 2-0 (21-17, 21-18) contro i brasiliani Adelmo/Mateus. ...