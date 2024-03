Bayern Monaco | ds Eberl | “Kimmich vuole sapere chi sarà prossimo allenatore | poi deciderà se rimanere”

Sabato 30 marzo alle ore 18.30 si terrà la sfida valevole per la sfida della 27esima giornata di Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund .... (calciomercato)

La ventisettesima giornata in Bundesliga manda in scena la puntata numero 135 del Der Klassiker, la sfida tra le due formazioni più vincenti del calcio tedesco, le quali in questa stagione dovranno ... (today)