Batman | Michael Keaton ricorda l' allenamento errato | Con meno muscoli avrei avuto più spazio per respirare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 29 marzo 2024)ha rivelato la reazione contrariata di Jack Nicholson alla vita della sua preparazione fisica per il ruolo diha confessato di aver adottato un approccio completamenteper prepararsi al ruolo diquando Tim Burton lo ha voluto protagonista del cinecomic nel 1988. Oggi gli attori tendono a impegnarsi molto per incarnare i ruoli degli eroi dei fumetti. Questo è stato anche il caso di, che si è immerso nell'per ottenere una corporatura massiccia, adeguata per il personaggio. Ma Jack Nicholson non era d'accordo.hato in un'intervista con GQ la reazione del suo coprotagonista, Jack Nicholson, al suo ...