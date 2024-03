Basket serie b Rimadesio senza grinta prende la via dei playout

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’astinenza da vittorie dellaal PalaFitLine si allunga ancora. L’ultimo successo risale a gennaio inoltrato quando superò in volata Fiorenzuola. Poi cinque ko di fila, l’ultimo mercoledì sera contro la Pallacanestro Crema. Ora solo l’aritmetica tiene viva la tenue fiammella di salvezzapassare dai pericolosissimia cui i bluarancio oramai sono irrimediabilmente condannati. Sono quattro le partite ancora in programma e sono sei i punti da recuperare sull’accoppiata Fiorenzuola-Omegna. Ma lavista mercoledì contro Crema avrebbe vita difficile contro tutti. Rinunciataria, piatta, poco combattiva contro un’avversaria sulla carta alla portata e che invece ha asfaltato i desiani sia all’andata sia al ritorno i desiani. E domani si parte già alla volta di Napoli, sponda Sant’Antimo per ...