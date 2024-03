Basket Serie B Interregionale Senigallia vince largamente con Fiumicino 79-62

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ospiti sempre sotto ma di nuovo vicini nell’ultimo quarto, ma la Goldengas piazza un nuovo break eancora in casa, 29 Marzo 2024 – Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Goldengas che passerà una Pasqua serena dopo aver battuto in casa, tredicesima vittoria consecutiva al PalaPanzini, il79-62. I biancorossi restano terzi con 14 punti nel girone Gold assieme alla Virtus Roma e sono matematicamente nei play-off: i punti di vantaggio sul Palestrina sono infatti 8 a tre partite dalla fine, ora bisognerà cercare di migliorare o almeno mantenere l’attuale posizione. Contro unche ha rilasciato Allodi e ha Fanti infortunato gara sempre condotta anche di un buon margine fin dal primo periodo, chechiude sul 20-14, incrementando ulteriormente nel ...

