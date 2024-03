Basket Serie B | Benedetto | Post season molto più vicina» Ferrara Basket cresce Ora due gare in casa

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un successo che ipoteca i playoff, quello colto mercoledì sera daa Pordenone, frutto di un terzo quarto memorabile aperto da un clamoroso parziale di 22-0 e chiuso dalle iniziative di Kuvekalovic e di un sempre più determinante Romondia. I biancazzurri, con un successo nelle prossime tre, sarebbero certi di uno nei playoff senza guardare ai risultati delle avversarie, ma la sensazione è che nuovi scenari possano aprirsi all’orizzonte: guardare in alto non costa niente, e approfittando di qualche passo falso di Bergamo e Fidenza la truppa dipotrebbe addirittura ancora puntare alla terza piazza. "La partita è svoltata nel terzo quarto, ma devo dire che anche nei primi venti minuti avevamo giocato abbastanza bene – il commento del tecnico calabrese ...

