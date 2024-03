Basket DR1 Colpo grosso della Icare Cavriago | battuto il Veni

(Di venerdì 29 marzo 2024)7075 SAN PIETRO IN CASALE: Fabbri 3, Ferraro 13, Ghedini, Recchia 8, Sgarzi ne, Frignani 20, Mariani 5, Fabbri ne, Bondioli, Bulgarelli 15, Pedegorzoli 6, Ramzani ne. All. Castriota.: Torreggiani 9, Minardi F. 5, Pedrini ne, Curti ne, Rubertelli 6, Minardi S. 2, Giaroli 18, Passera ne, Artoni 15, Rivera ne, Branchini 20. All. Bellezza. Arbitri: Varale di Forlì e D’Isernia di Bologna. Parziali: 21-12, 35-34, 53-51.(14), che conferma il buon momento di forma espugnando il campo bolognese del(26) nel posticipo di Divisione Regionale 1. La formazione di Bellezza, dopo ...

