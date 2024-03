Baldessari | il futurista ritrovato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 29 marzo 2024) È un artista quasi dimenticato, ma con una intensità espressiva che da inizio novecento può Dialogare tranquillamente con Picasso o Carrà. Un’esposizione sulla sua ricchissima stagione di avanguardia ce lo fa riscoprire. Sembra incredibile essersi lasciati alle spalle, dimenticati, in tanta esaltazione delle Avanguardie, anche maestri delle prime esperienze tra astrattismo, cubismo e futurismo, che non temono il confronto con Picasso, con Boccioni, con Carrà, con Depero, con Kupka, alle stesse date, e con analoghe invenzioni. Avevamo di Roberto Irasuna conoscenza marginale per averne visto qualche opera nelle non infrequenti celebrazioni del Futurismo, tra i comprimari. Ma la gloria crescente di Fortunato Depero aveva in qualche modo ostacolato o, per meglio dire, sovrastato, l’affermazione giusta e inevitabile diche arriva ...