Attentato a Mosca | Turchia | impossibile senza aiuto 007 stranieri

(Di venerdì 29 marzo 2024) Laha affermato che l’potrebbero essere coinvolti gli 007. Nel frattempo,accusa l’Ucraina di aver finanziato l’attacco.punta il dito contro gli 007Laha affermato che l’sarebbe statol’degli 007. Per la, l’ISIS da

Organi di stampa vicini al Cremlino avrebbero usato l’intelligenza artificiale per creare finte notizie e finti video per sostenere le tesi di Putin: lo conferma un recente report di NewsGuard (repubblica)

Attentato Mosca, Turchia: “Attacco impossibile senza aiuto 007 stranieri” - L'attacco al Crocus City Hall, nella regione di Mosca, di venerdì scorso, rivendicato dallo Stato Islamico e nel quale sono morte oltre 140 persone, non ...lapresse

Dopo l'Attentato di Mosca: i terroristi dell'Isis annunciano i loro attentati in tutto il mondo - al di fuori Milizia terroristica I terroristi dell'Isis annunciano attentati in tutto il mondo A partire dalle: 9:23| Tempo di lettura: 2 minuti Le ...toscanacalcio

Imperia: Attentato a Mosca, scatta il piano sicurezza per Pasqua. Incrementati controlli alla frontiera e nella stazione di Ventimiglia - ha presieduto una riunione tecnica interforze per l’attuazione di rigorose misure di vigilanza e controllo in ragione dell’allarme terroristico a seguito del grave Attentato avvenuto a Mosca nei ...imperiapost