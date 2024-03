Attentato a Mosca | l’Isis conferma che i quattro arrestati in Russia sono gli autori della strage

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il sedicente Stato islamico hato oggi l’arresto indidei suoi membri,dell’del 22 marzo alla Crocus City Hall di, che ha provocato 143 morti, 360 feriti e 143 dispersi. La notizia è apparsa sull’ultimo numero di an-Naba, una pubblicazione settimanale dell’organizzazione jihadista, circolata in mattinata su diversi gruppi Telegram vicini ale citata anche dall’agenzia di stampa francese Afp. “combattenti, tutti soldati del Califfato”, secondo su an-Naba, hanno attaccato la sala concerti alla periferia di: tre hanno usato dei fucili mitragliatori mentre il quarto ha provocato l’incendiostruttura. Gli...

Il giorno dopo l’attentato a Mosca alla televisione ucraina il segretario Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’ ucraina (RNBO) ha fatto una dichiarazione inquietante. Da Oleksiy ... (api.follow)

Il Tagikistan ha arrestato nove persone sospettate di avere legami con gli autori dell'attentato in Russia. Il tribunale distrettuale Basmanny di Mosca ha intanto registrato un ricorso contro ... (ilgiornale)

Attentato di Mosca, "malfunzionamento delle armi": la nuova ricostruzione dell'Isis - A una settimana di distanza dalla strage di Mosca, quando un commando armato ha raggiunto la sala concerti Crocus City Hall e ha aperto il fuoco ...iltempo

Fermati in Tagikistan altri 9 sospetti, continuano gli arresti anche in Russia - Il sedicente Stato islamico ha confermato oggi l’arresto in Russia di quattro dei suoi membri, autori dell’Attentato del 22 marzo alla Crocus City Hall di Mosca, che ha provocato 143 morti, 360 feriti ...tpi

Attentato a Mosca: fallimentari autoritarismi, fragili democrazie. Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa - L’Attentato alla Crocus City Hall di Mosca, rivendicato dall’Isis K a cui Putin ha dato versioni diverse fino a giungere a dire che “… I mandanti dell'Attentato sono Ucraina, Usa e Uk…”, oltre a ...agenziaradicale