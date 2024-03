ATP Miami | Sinner-Medvedev atto XI per la Finale e altro…Dimitrov vuol continuare a stupire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Giornata da penultimi atti all’Hard Rock Stadium di, teatro del secondo Masters1000 della stagione. Sul cemento outdoor della Florida, conosciamo i nomi dei quattro giocatori che si contenderanno il titolo, ovvero Jannik, Daniil, Alexander Zverev e Grigor Dimitrov. Nella prima semisaranno l’italiano e il russo a scendere in campo, non prima delle 20.00 italiane.è reduce dal successo convincente contro il ceco Tomas Machac, ma per prevalere controsarà necessario alzare ulteriormente il proprio livello. Molto in questo match dipenderà dall’incidenza al servizio di entrambi, note le qualità da fondo. Un undicesimo incrocio importante, in uno storico dall’andamento particolare: nei primi sei match sei vittorie del moscovita e nelle restanti ...