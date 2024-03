Atp Miami 2024 | oggi Sinner contro Medvedev | orario | dove vederla in tv e precedenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024), 29 marzo- Jannike Daniil, ancora loro due. A due mesi di distanza dalla finalissima dell'Australian Open che ha incoronato l'altoatesino, l'azzurro e il russo tornano a sfidarsi, stavolta in occasione della semifinale del Masters 1000 di. Un torneo questo nel quale il numero 3 e il numero 4 del ranking Atp si sono scontrati anche l'anno scorso, quando ad avere ragione nell'atto conclusivo è stato il classe '96 in due set (7-5, 6-3). In 12 mesi, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta: l'italiano ha piazzato il sorpasso in classifica ai danni di, battuto da Jannik per ben quattro volte fra Pechino, Vienna, Torino e Melbourne. Adesso un nuovo capitolo della rivalità sta per essere scritto. E sullo sfondo c'è la grande possibilità per ...