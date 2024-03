Atp Challenger 125 Napoli 2024 | sarà derby in semifinale tra Nardi e Passaro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Restano due italiani e altrettanti francesi ancora in corsa nellaTennis Cup, il125 ATP in corso al Tennis Club. Prosegue la marcia di Luca, seconda testa di serie del tabellone: il giovane pesarese si è imposto in rimonta pe 4-6 6-4 6-1 su Matteo Gigante e oraprotagonista di un altro. Per agguantare la finale dovrà infatti sfidare Francesco, il quale oggi ha avuto la meglio per 6-2 2-6 6-2 su Ugo Blanchet. Nelladella parte alta vedremo invece Corentin Moutet, ‘giustiziere’ per 6-1 7-5 del grande favorito argentino Federico Coria, sfidare il connazionale Pierre-Hugues Herbert, che ha sconfitto per 6-4 al terzo il qualificato Arthur Gea. SportFace.