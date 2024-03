Atletica | Europei Roma 2024 | svelato il percorso della mezza maratona | arrivo all’Olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una gara avvincente e iconica dedicata agli specialisticorsa su strada, che saranno i protagonisti di una grande sfida su un tracciato unico al mondo e immerso nella storia di. Ilè statoquesta mattina, tracciato sul quale i migliori atleti del continente si confronteranno durante i CampionatidiLeggera, in programma dal 7 al 12 giugno. Su una distanza di 21,097km e per la prima volta dal 2006, l’gara su strada dei Campionatiè previsto all’interno dello stadio, come avvenne diciotto anni fa per ladi Goteborg in Svezia, vinta dall’azzurro Stefano ...