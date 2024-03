Atletica | Europei La mezza maratona il 9 giugno dai Fori all' Olimpico

(Di venerdì 29 marzo 2024) Attesi al via gli azzurri Yeman Crippa e Sofiia Yaremchuk. ROMA - Una gara avvincente e iconica dedicata agli specialistidella corsa su strada, che saranno protagonisti di una grande sfida su un tracciato unico al mondo, immerso nella storia di Roma. A settanta giorni dal via dei Campionati

Filippo Tortu è uno di quelli che affronta la sconfitta senza cercare scuse: "se ci si riferisce alla staffetta d’argento agli ultimi Mondiali ungheresi non sono d’accordo, non può essere una ... (sbircialanotizia)

Europei di Atletica leggera: partenza ai Fori Imperiali e arrivo allo Stadio Olimpico per la mezza maratona - Il tracciato si snoderà lungo le strade della Capitale consentendo agli atleti di toccare alcuni dei principali monumenti della storia italiana ...sportmediaset.mediaset

Atletica, il Kenya vuole dominare la gara femminile ai Mondiali di Cross. Chebet difende il titolo - Il Kenya vuole dominare la gara femminile ai Mondiali 2024 di Cross, che andranno in scena sabato 30 marzo a Belgrado (Serbia). Beatrice Chebet si presenterà per difendere il titolo conquistato lo sco ...oasport

