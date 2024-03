Ascolti tv ieri | Studio Battaglia chiude e doppia Canale 5 Bene Rete 4

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 29 marzo 2024) Glitv di, giovedì 28 marzo 2024, hanno registrato per l'ultima puntata di2 su Rai1 3.386.000 spettatori, 20.2% di share. Su5 la serie Incastrati ha totalizzato 1.842.000 spettatori, 10.8% di share. Moltosu Italia 1 Le Iene presentano Inside: 1.214.000 spettatori, share dell'8.6%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 Creed II 510.000, 3% Rai3 Splendida Cornice 788.000, 4.9%4 Dritto e Rovescio 942.000, 6.8% La7 PiazzaPulita 729.000, 5.5% Tv8 Spider Man Far from Home 312.000, 1.8% NOVE Only Fun Comico Show 711.000, 4.1%.tvaccess prime time e preserale Rai1 Cinque Minuti .000, %; Affari Tuoi.000, %. ...