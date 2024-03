Ascolti tv del 28 marzo | Studio Battaglia 2 chiude in trionfo

(Di venerdì 29 marzo 2024) La seconda stagione diè già giunta al termine. Rai 1 ha mandato in onda giovedì 28in prima serata l’ultima puntata e ha fatto quello che ci si aspettava a livello di share. Canale 5 ha proposto il secondo episodio della fiction con Ficarra e Picone, Incastrati. La serata di giovedì 28ha visto compete le fiction. Rai 1 ha salutato2 con Lunetta Savino (leggi la nostra intervista), Miriam Dalmazio, Giorgio Marchesi e Barbora Bobulova. Tutti i nodi vengono al pettine nel prestigiosolegale di Milano dove avvengono confessioni inaspettate e tradimenti che devono necessariamente trovare una soluzione. Su Italia 1 abbiamo ritrovato le inchieste de Le Iene presentano – Inside. Anche per loro si tratta dell’ultimo ...

La seconda stagione di Studio Battaglia è già giunta al termine. Rai 1 ha mandato in onda giovedì 28 marzo in prima serata l’ultima puntata e ha fatto quello che ci si aspettava a livello di share. ... (dilei)

Il nuovo inizio di Lilian More - Per The Best You've Ever Known volevo un sound moderno, con base dritta rispetto al sound shuffle, tipicamente country del brano. Quindi ho voluto creare questa "dissonanza" di ritmo shuffolato della ...rockit

Ascolti tv giovedì 28 marzo: chi ha vinto tra Studio Battaglia 2 e Incastrati 2 - Tutti i dati dell’Auditel per la serata di ieri giovedì 28 marzo. Su Rai1, la proposta era una nuova puntata di Studio Battaglia 2. Su Canale 5, in prima visione free, la seconda stagione di ...fanpage

L’Angolo dell’ascolto al Circolo dei lettori: due postazioni con gli audiolibri, podcast e serie audio di Audible - L'Angolo dell’ascolto al Circolo dei lettori: due postazioni con gli audiolibri, podcast e serie audio di Audible ...zipnews