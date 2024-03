Ascoli | parla il difensore Mantovani | Tifosi | abbiamo bisogno di voi

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dall’ultima sessione di mercato l’in difesa può contare su un valore aggiunto come Valerio. In questo primo scorcio del 2024 è stato lui l’elemento che all’interno del consueto terzetto difensivo sta aiutando la squadra nel cercare di rialzare le sorti di questa complicata stagione respingendo gli assalti degli avversari. Il 27enne ha già trovato anche la gioia del gol nell’amara gara di Catanzaro (3-2). Sua la rete del momentaneo 1-1. A pochi giorni dalla sfida cruciale contro lo Spezia il bianconero e il resto del gruppo hanno concentrato le attenzioni nel match quasi da dentro o fuori che avrà luogo lunedì di Pasquetta allo stadio Picco con avvio alle 15. "Ci stiamo preparando bene e lavoriamo per affinare le ultime cose insieme al mister – dichiaraalla web tv del Picchio -. Visto che è arrivato da ...

L'esperto Mantovani suona la…" - Roberto Bordin, doppio ex di Napoli e Atalanta e attualmente allenatore della Triestina, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni. “Per i partenopei la sfida del… Leggi ...informazione

QS - Spezia, Jagiello indica la strada verso la salvezza: "In campo senza paura e solo per vincere" - "Jagiello indica la strada verso la salvezza: 'In campo senza paura e solo per vincere'", titola il Quotidiano Sportivo. L’esperto.tuttob

Mercato immobiliare nelle Marche: tutto ciò che c’è da sapere al riguardo - Immobiliare: quando si parla della casa, oggi più che mai, si fa riferimento ad un vero e proprio baluardo per la vita di ogni individuo.marchenotizie