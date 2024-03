“Arrivo | ammazzo e me ne vado” E se poi ti innamori? Il killer sentimentale di Luis Sepùlveda

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 29 marzo 2024) Innamorarsi può costare la vita, specialmente a un sicario. Lo racconta, grande scrittore cileno perseguitato dal regime di Pinochet, in “Diario di un”, (1998, Guanda) romanzo noir, breve, raffinato e scritto con costante ironia. L'ultimo incarico “e me ne. Ecco cosa ho fatto negli ultimi quindici anni, e in questa professione si imparano cose senza nemmeno rendersene conto. Una di queste è fiutare in tempo la lieve puzza di qualcosa che non va.” Deve portare a termine il suo ultimo incarico, prima di andare in pensione, ma gli accade un imprevisto: si innamora. L'innamoramento e la convivenza Lei è una giovanissima brunetta francese, inesperta e bisognosa di aiuto. Il tipo di donna che piace molto al macho tutto ...